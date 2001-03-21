Aybüke öğretmen PKK'nın şehit ettiği 147. öğretmen

Aybüke öğretmen PKK'nın şehit ettiği 147. öğretmen
9.6.2017 - 16:55

Batman Kozluk Bekirhan Beldesi'nde, PKK'lı teröristler bir öğretmeni şehit etti, 2 asker 1 sivil yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kozluk'ta saat 11.30 sıralarında 2 terör örgütü mensubu gasbettikleri araçla, Kozluk Belediye Başkanının içinde olmadığı ve yakınının kullandığı özel araca yönelik silahlı saldırıda bulundu

ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda, olay yerindeki bir başka araçta bulunan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın şehit oldu, bir kişi hafif yaralandı.

Batman'da karakola saldırı: Bir öğretmen şehit
Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Batman'a atandığı sonuç ekranını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Batman'da karakola saldırı: Bir öğretmen şehit

2 ASKER BİR SİVİL YARALANDI

Olay yerinden uzaklaşan araç, Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışıldı. "Dur" ihtarına uymayan teröristler, aracı infilak ettirdi. Olay yerinde bulunan 2 asker ve bir vatandaş yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren bir terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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