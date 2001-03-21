Aybüke öğretmen PKK'nın şehit ettiği 147. öğretmen

Batman Kozluk Bekirhan Beldesi'nde, PKK'lı teröristler bir öğretmeni şehit etti, 2 asker 1 sivil yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kozluk'ta saat 11.30 sıralarında 2 terör örgütü mensubu gasbettikleri araçla, Kozluk Belediye Başkanının içinde olmadığı ve yakınının kullandığı özel araca yönelik silahlı saldırıda bulundu