Aydın Karacasu’da silahlı çatışma

Aydın’ın Karacasu ilçesinde çıkan kavgada silahlar konuşurken bir kişi bacağından yaralandı.

Karacasu’ya bağlı Ataköy Mahallesi Dedeoluk Yaylası mevkiinde R.A’nın (27) tabancasından çıkan kurşunla yaralanan İ.D(26) Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İzmir'de pideci olarak çalışan R.A’ya iddialara göre evlenmek istediği kızın ağabeyi M.E ve arkadaşları tarafından pusu kuruldu. Aracına isabet eden kurşunlardan kurtulan R.A’nın tabancasından çıkan kurşun M.E’ye yardımcı olmak üzere olay yerinde bulunan İ.D’ye isabet etti. İ.D, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılırken R.A çıkarıldığı mahkemenin ardından denetimli olarak serbest bırakıldı.

Özgür Dedeoluk