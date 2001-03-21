Baba cinneti: Eşi ve iki kızı öldü

29.5.2017 - 09:20

GAZİANTEP'te cinnet getiren 33 yaşındaki Mustafa Öztürkmen evini ateşe verip eşi 28 yaşındaki Fatma Öztürkmeni bıçaklayarak öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara kalkıştı. Ailenin kızları 6 yaşındaki İlknur ve 1 yaşındaki Mervenur ise dumandan zehirlenip öldü, 8 yaşındaki Mehmet Öztürkmen de hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde vakitlerinde İstiklal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; un fabrikasında işçi olarak çalışan Mustafa Öztürkmen cinnet getirip, 3 katlı müstakil evin giriş katında bulunan evini ateşe verdi. Evinin pencere camlarını kırmaya başlayan Mustafa Öztürkmen, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Fatma Öztürkmen'e saldırdı. Fatma Öztürkmen aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken çocukları Mehmet, İlknur ve Mervenur mahsur kaldıkları oturma odasında dumandan zehirlendi. Mustafa Öztürkmen, daha sonra eşini öldürdüğü bıçakla bileklerini kesip göğsünü yaralayarak intihara kalkıştı.

Evdeki çığlıkları duyan Öztürkmen ailesinin komşuları durumu polise, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye de evdeki yangını söndürmeye çalıştı. Söndürülen evden çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Hastanelerde tedaviye alınan Fatma Öztürkmen ve kızları İlknur ve Mervenur doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirirken, Mustafa Öztürkmen ve oğlu Mehmetin hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Yaşamlarını yitiren anne ve 2 kızının cesetleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, acı haberi alan Öztürkmen ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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