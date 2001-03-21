Bagaj cinayetinin sırrı çözüldü

30.3.2017 - 01:08

DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'nde, yol kenarındaki hafif ticari aracın bagajında boğazı kesilerek öldürülen 51 yaşında Mustafa Ilçak'ın, taciz ettiği bir kadın ve iki yakını tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, geçen Cuma günü akşam saatlerinde Göveçlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yol kenarındaki 48 NT 338 plakalı hafif ticari aracın bagajında bulunan ve dövülüp ardından bıçakla boğazı kesilerek öldürülmüş olduğu belirlenen 51 yaşında Mustafa Ilçak'ın, taciz ettiği bir kadın ve iki yakını tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ilçak'ın, B.G. isimli kadını sosyal medya hesabı üzerinden ve telefonla sürekli taciz ettiğini, B.G.'nin de taciz nedeniyle savcılığa Ilçak hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında; taciz mağduru B.G.'nin, akrabaları olan H.İ.E. ve R.E.'den yardım istediği bunun üzerine Ilçak ile bir buluşma ayarladıklarını öğrenildi. Buluşma yerine gelen Ilçak'ın da B.G., H.İ.E. ve R.E. tarafından öldürüldüğü anlaşıldı.

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