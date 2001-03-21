Bakan Süleyman Soylu duyurdu : Bombacı elimizde

27.3.2017 - 14:46

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi twitter adresinden, Mardin Derik Kaymakamı şehit Muhammet Safitürk'ün hayatını kaybettiği saldırıyı planlayan teröristin yakalandığını açıkladı. Soylu,Trabzon'da yaptığı açıklmada da "Bu sabah birisini yakaladık. Şerefsiz, kravat giyinmiş, takım elbise giyinmiş. Evlatlar, bu son Viranşehir patlaması var ya, o Viranşehir patlamasının o planını yapanı aynı zamanda da o bizim Muhammet Fatih Safitürk evladımız var ya sizin de evladınız, onun katlini planlayanı bu sabah böyle alıverdiler." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhammed Fatih Safitürk cinayetinin planlayıcısının yakalandığını kendi, sosyal medya hesabından açıkladı. Açıklamada "Muhammet Fatih Safitürk Sana borcumuzu ödeyemeyiz. Ancak bil ki katliamını planlayanı aldık. Elimizde... Sağolun arkadaşlar" dedi.

 

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