Bakanın 'yakaladık' dediği teröristin kimliği ortaya çıktı

29.3.2017 - 15:41

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün twitter hesabından Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırıyı planlayan teröristin yakalandığını açıklamıştı. Hain saldıryı 'Kurtay' kod adlı PKK'lı Ümran Cengiz olduğu açıklandı.

Polisin önceki gün yaptığı başarılı bir operasyon sonucu yakalanan 2 terörist ve bunlara yardım yataklık ettiği belirtilen 3 kişi ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Teröristlerin polisin takibinde olduğu ve eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirtildi.

PKK'NIN SÖZDE SORUMLUSU ÇIKTI

Gözaltına alınan PKK'lı 5 teröristin sorgusu devam ederken, bir güvenlik yetkilisi, gözaltına alınanlardan birinin örgütün sözde GAP-Ruha sorumlusu Kurtay kod adlı PKK'lı Ümran Cengiz olduğunu bildirdi.

Bakan yakaladık demişti Kimliği ortaya çıktı
 

Aynı yetkili, PKK'lı Cengiz'in, Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesi ve Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde adliye lojmanlarına yönelik saldırıyı planlayan kişi olduğunu kaydetti. 10 Temmuz 2016 tarihinde Kızıltepe İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği bir operasyonda etkisiz hale getirilen 'Firaz Bagok' kod adlı PKK'lı Mahsum Ay'ın yerine, 'Kurtay' kod adlı PKK'lı Ümran Cengiz'in Kandil tarafından görevlendirildiği kaydedildi.

O tarihten bu yana Cengiz'in Kızıltepe İlçesi'nde yaşamaya devam ettiği ve günlük yaşamında dikkat çekmemek için takım elbise giyip, kravat taktığı belirtilen PKK'lı Cengiz, önceki gün güvenlik güçlerinin başarılı bir operasyonu ile gözaltına alınmıştı.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün twitter hesabından, "Muhammet Fatih Safitürk, sana borcumuzu ödeyemeyiz. Ancak bil ki katliamını planlayanı aldık, elimizde... Sağ olun arkadaşlar. Bu sabah birisini yakaladık. Şerefsiz, kravat giyinmiş, takım elbise giyinmiş. Evlatlar, bu son Viranşehir patlaması var ya, o Viranşehir patlamasının o planını yapanı aynı zamanda da o bizim Muhammet Fatih Safitürk evladımız var ya sizin de evladınız, onun katlini planlayanı bu sabah böyle alıverdiler" paylaşımda bulunarak, operasyonu düzenleyen ekibi kutlamıştı.

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