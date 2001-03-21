Bankacılara büyük Bylock operasyonu

Bankacılara büyük Bylock operasyonu
8.6.2017 - 10:07

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY’ye ilişkin soruşturmalar kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen değişik bankalarda görevli 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi, 11 kişi gözaltına alındı. Operasyon sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında; değişik bankalarda görevli 20 bankacı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Şuana kadar 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, şüphelilerin tamamının ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Gözaltı kararı verilen kişilerin, Asya Katılım, İller Bankası, Merkez Bankası ile Kalkınma Bankası çalışanı olduğu, kişilerin kurumlarınca açığa alınan veya ihraç edilen kişiler olduğu öğrenildi.

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