Barajda kaybolan lise öğrencisinin cesedi bulundu

Barajda kaybolan lise öğrencisinin cesedi bulundu
9.6.2017 - 00:39

Karaman'ın Ermenek ilçesinde serinlemek için girdiği barajda kaybolan 14 yaşındaki lise öğrencisinin cesedi, balık adamlar tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde arkadaşlarıyla Karalar Mahallesi İskele mevkisindeki Ermenek HES Barajı kıyısına giden Hasan Çoban (14), yüzmek için suya girdi. Çoban'ın bir süre sonra suda gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları hemen durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonuçsuz kalınca Mersin'den su altı arama kurtarma ekibi istendi. İlçeye gelen su altı arama kurtarma ekibi, barajda kaybolan Çoban'ın cesedine kısa sürede ulaşarak sudan çıkardı. Çoban'ın yakınları ise cesedin çıkarılışı sırasında sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Çoban'ın cesedi Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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