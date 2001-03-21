Başhekim evinde ölü bulundu

20.3.2017 - 00:59

Hatay’ın İskenderun ilçesinde eski bir başhekim evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, eşinin İstanbul'a kızının yanına gittiği ve Ziya Gökalp Caddesindeki evinde yalnız olduğu öğrenilen 76 yaşındaki Doktor Necip Anılan, ailesinin telefonlarına cevap vermemesi üzerine eşi ve kızı tarafından şüphe duyularak akrabalarından eve bakmaları istendi.

Eve gelen yakınları 76 yaşındaki doktorun cansız bedeniyle karşılaştı. Durum hemen 112 acil servise ve emniyet ekiplerine haber verildi.
Hastaneye kaldırılan Doktor Necip Anılan’ın cenazesinin otopsi için Adana’ya gönderildiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Necip Anılan’ın 1996-1997 yılları arasında İskenderun SSK Hastanesi’nde başhekim olduğu, ayrıca Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Müdürü olan H. Ozan Yaşar’ın da kayınbabası olduğu öğrenildi.

Mustafa Mert

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