Başkent’te 10 araç birbirine girdi: 7 yaralı

28.5.2017 - 01:06

Başkent’te 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Çevre Yolu üzerinde İstanbul istikametine seyir halinde olan 06 EL 404 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden 34 EV 5467 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı fark eden bir minibüsün sürücüsü araçlara çarpmamak için manevra yaptı. Başka bir araç da sabah saatlerinden bu yana devam eden yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hızını alamayarak minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüs yolun kapanmasına neden oldu. Kayganlaşan yolda hızını alamayan 6 farklı araç da önceden kaza yapan araçlara çarptı. Toplam 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralıları çevre hastanelere götürdü. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Abdullah Sarıca - Caner Ünver

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