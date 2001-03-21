Başkent’te aynı ağaçta ikinci 'intihar' vakası

20.3.2017 - 00:59

Ankara’da kendini ağaca asarak intihar etmeye çalışan genci, yoldan geçen vatandaşların dikkati kurtardı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen genç erkek, Etlik Caddesi üzerinde bulunan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etlik Semt Polikliniğine ait arazideki ağaçlara kendini astı.

Gencin kendini ağaca astığını fark eden vatandaşlar, olaya müdahale ederek genci ağaçtan indirdi. Bir süre nefessiz kalan genç, ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından vatandaşı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaklaşık 4 ay önce Halil D. isimli bir kişi, aynı ağaçta boynundan asılı ve elleri arkadan 6 adet plastik kelepçeyle bağlı bulunmuştu. Sağlık ekipleri, Halil D.’nin hayatını kaybettiğini tespit etmişti.

Abdullah Sarıca - Burak Altun

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