Başkent’te yağış kazaları beraberinde getirdi: 2 ölü, 12 yaralı

Ankara’da etkili olan sağanak yağış, sel baskınlarına neden oldu, toprak kaymaları yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde sağanak yağış, dolu ve fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar ardından dolu, ardında da sağanak yağış, sel baskınlarına neden olurken ağaçlar devrildi. Toprak kaymaları yaşandı ve pek çok yerde trafik kazaları meydana geldi. Hayatın felç olduğu Polatlı'da Kaymakamlık tarafından kriz masası oluşturuldu.

Ankara Valisi Ercan Topaca, Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'den bilgi aldı. Mehmet Akif Mahallesi'nde toplamda 14 evi su basarken, 3 katlı bir bina yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Cumhuriyet Mahallesinde ise fırtınadan dolayı yerinden çıkan 11 ağaç, 7 aracın üzerine devrildi. E-90 karayolu üzerinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Bazı araçlar sel sularına kapılarak derelere uçtu. Selde mahsur kalan vatandaşlar yollarda karşıdan karşıya geçmekte zorlandı. Vatandaşların imdadına ASKİ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti.

Polatlı'da bazı okullar sel sularından nasibini aldı. Öğrenci velileri okula koştu. ASKİ'nin yoğun çabaları sonucu okul bahçesinde biriken su birikintileri çekildi. Basri Yolu’nda çukurlar meydana geldi. Birçok araç maddi hasara uğradı. Olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Yol Asfalt çalışma ekibi sevk edilerek yolda oluşan çukurun kapatılması için çalışmalar başlatıldı.

Yağışın neden olduğu kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişinin yaralandığı belirtildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ASKİ ve Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin ilçedeki çalışmaları devam ediyor.

Hamza Kabasakal