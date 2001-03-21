Başörtülü kıza saldırıya 13 yıl hapis

Maltepe’de lise öğrencisi genç kızı başörtülü olduğu için minibüste darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan kadın hakkında 3 yıl 9 aydan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Maltepe’de lise öğrencisi F.D.A.Y.’nin başörtüsü taktığı gerekçesiyle darp edilmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında genç kızı darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan A.A.K. hakkında, ‘tehdit’, ‘hakaret’ , ‘basit yaralama’ , ‘inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve aşağılama’ suçlarından toplam 3 yıl 9 aydan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından A.A.K.’nın yargılanmasına başlanacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Geçtiğimiz ay meydana gelen olayda arkadaşlarıyla birlikte Sahrayıcedit- Kartal istikameti hattında sefer yapan bir minibüse binen lise öğrencisi F.D.A.Y., minibüste başörtülü olduğu gerekçesiyle A.A.K. adlı kadın tarafından darp edilmişti. İddiaya göre genç kızın başörtüsünü çekerek çıkartan A.A.K., "Sen bir teröristsin. Burası Atatürk’ün cumhuriyeti. Sizin gibilere yer yok" demişti. Neye uğradığını şaşıran genç kız, saldırganın elinden başörtüsünü almaya çalışırken darp edilmişti. Yaşananlar üzerine şoför, minibüsü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürmüş ve durum polise intikal etmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.A.K., "Depresyon tedavisi görüyorum. Önce o bana saldırdı, vurdu. Ben kendisine küfür ve hakaret etmedim. Kendimi korumak amacıyla saçını çektim ve türbanı elimde kaldı. Bu sırada ’Sen ölmelisin’ dediğimi kabul ediyorum. Ben herkesin inancına saygılıyım" demişti.