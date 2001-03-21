Batık Şeker Piliç'in genel müdürünü silah zoruyla kaçırdı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden kaçırılarak Bursa'ya getirildiği iddia edilen eski Şeker Piliç Genel Müdürü Emre Bor, polisin operasyonuyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 2015 yılında iflas eden Şeker Piliç'in genel müdürü Emre Bor (44) geçen hafta perşembe günü evinin önüne aracını park ederken yanına yaklaşan Nazım L. (39) tarafından silah zoruyla kaçırıldı.

Zanlı, zorla tırın yatak bölümüne bindirdiği Bor'u Bursa'daki bir bağ evine getirdi. Bor'un ailesini arayan şüpheli, Emre Bor'u bırakması için alacaklarına karşılık 10 milyon lira istedi.

Aile, durumu Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlının Bursa'da saklandığı adresi tespit etti.

Yakalanacağını anlayan Nazım L, Bor'u serbest bırakarak kaçmaya çalıştı. Ekipler zanlıyı bir bağ evinde yakaladı.

Şeker Piliç'ten alacaklarını tahsil etmek için kaçırma eylemini gerçekleştirdiği ileri sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bandırma 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2015 yılında Şeker Piliç ve Yem Sanayi Ticaret AŞ'in iflasına karar vermişti.