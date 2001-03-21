Batman'da belediye başkanına yönelik saldırıda kadın öğretmen hayatını kaybetti

Batman'da belediye başkanına yönelik saldırıda kadın öğretmen hayatını kaybetti
9.6.2017 - 15:31

Batman'ın Kozluk ilçesinde belediye başkanının hedef alındığı silahlı saldırıda kadın öğretmen hayatını kaybetti

Batman ilçe merkezinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın bulunmadığı sırada aracına kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda seken kurşunlar, olay yerinden geçen Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli 22 yaşındaki kadın müzik öğretmeninin bulunduğu araca isabet etti.

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Ağır yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırının terörle bağlantısı araştırılıyor.

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