Batman'da belediye başkanına yönelik saldırıda kadın öğretmen hayatını kaybetti

Batman'ın Kozluk ilçesinde belediye başkanının hedef alındığı silahlı saldırıda kadın öğretmen hayatını kaybetti
Batman ilçe merkezinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın bulunmadığı sırada aracına kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda seken kurşunlar, olay yerinden geçen Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli 22 yaşındaki kadın müzik öğretmeninin bulunduğu araca isabet etti.
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Ağır yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saldırının terörle bağlantısı araştırılıyor.