Batman’da bombalı tuzak: Ölü ve yaralılar var

27.5.2017 - 00:13

Batman’ın Kozluk ilçesi Yedibölük köyü mevkiinde, teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının, karakola malzeme götüren ve içerisinde sivillerin bulunduğu otomobilin geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Olay, Kozluk ilçesi Yedibölük Köyü mevkiinde, saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından daha önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, köy karakoluna malzeme taşıyan sivil otomobilin geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, araçta bulunan İdris Yüksel (26) olay yerinde hayatını kaybetti, İlyas Çetinbaş (45) ise ağır yaralandı. Durumun öğrenilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi. Yaralı Çetinbaş, ambulansla götürüldüğü Kozluk Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Mehmet Şükrü Yıldırım

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