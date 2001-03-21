Batman'dan acı haber

Batman'dan acı haber
10.6.2017 - 00:59

Batman'ın Kozluk İlçesi'ne bağlı Bekirhan Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda yaralanan 2 askerden biri, tedavi gördüğü Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Batman'ın Kozluk İlçesi'ne bağlı Bekirhan Beldesi'ndeki jandarma karakolu'na PKK'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda yaralanan 2 askerden biri, tedavi gördüğü Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Saldırıda yaralanan diğer askerin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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