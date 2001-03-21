Bayram için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler izdiham oluşturdu

Türkiye’de bulunan Suriyelilere Ramazan Bayramı'nda ülkelerine gitmeleri için izin verilmesinden sonra Öncüpınar Sınır Kapısı'nda izdiham yaşanırken, bazı Suriyeliler ezilme tehlikesi geçirdi.

Kilis Valiliğinin 13-23 Haziran tarihleri arasında Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin ve Çobanbey bölgelerine bayram nedeniyle gidiş dönüşlere izin verileceğini açıklanmasından sonra Türkiye’nin dört bir tarafından gelen binlerce Suriyeli Öncüpınar Sınır Kapısı’nda izdiham oluşturdu.

Polisin demir bariyer önlemine karşın Suriyeliler bir an önce kayıt işlemlerini yaptırmak isteyince izdiham yaşandı. Ezilme tehlikesi geçirenler oldu. Suriyeliler, yanlarına aldıkları eşyaları ile birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştururken, polis ve Öncüpınar Gümrük görevlileri izdihamı önlemek için uğraştı. Suriyeliler İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan kayıt işlemlerinden sonra Suriye’ye geçmeye başladı. Ülkelerine giden Suriyelilerin 14 Temmuz tarihine kadar Türkiye’ye dönmeleri gerektiği bildirildi.

Mehmet Ali Dağ