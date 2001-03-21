Bekir Bozdağ, sosyal medya teröristlerine karşı uyardı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medyada gezen bilgilerin büyük bir kısmının algı operasyonu olduğuna vurgu yaparak, “Herkesin sosyal medyadaki terör örgütlerinin gücü konusunda dikkatli olmasında büyük fayda var” dedi.

Türkiye Noterler Birliği 46. Olağan Kongresi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın katılımı ile gerçekleşti. Burada konuşan Bakan Bozdağ, terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden yaptıkları yalanlara, algı operasyonlarına, iftiralara dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunarak, “Hatırlar mısınız? Gezi hadiseleri vardı, ‘Kırmızı fularlı kız’ diye bir hanımefendiyi herkes parlattı televizyonlarda. Nerede çıktı? PKK terör örgütünün saflarında çıktı ve diğer bir terör örgütü tarafından öldürüldü. Teröristleri eğer biz evlatlarımıza rol model olarak gösterirsek yarın bizim içimizden birinin evladı da bir terör örgütüne katılabilir. Onun için teröristleri rol model olarak hem görmemeliyiz hem göstermemeliyiz. Görenlere, gösterenlere karşı da hep beraber ortak tavır koymalıyız. Gezi hadiselerinde memleketin dört bir yanı yakıldı, yıkıldı; yaktıranlar, yıktıranlar, başka güçler, organizatörler, terör örgütleri ama Türk milleti öyle bir algıya muhatap kılındı ki o günlerde herkes farklı bir noktada. Hala farklı noktada duranlar da var ama uluslararası bir organizasyon terör örgütlerinin aktörlüğünde yürüyen bir hadise ve görüyoruz ki şimdi onları yapanlar bir bir başka terör örgütlerinin saflarında mücadele ederken hayatlarını kaybediyorlar. Onun için rol model olarak gösterirken de bizim bulara çok dikkat etmemizde fayda var” ifadelerini kullandı.

“Sosyal medyada gezen bilgilerin büyük bir kısmı algı operasyonudur”

Sosyal medyada birçok yanlış haberin yapıldığını söyleyen Bakan Bozdağ, “Teyit etmeden, sosyal medyadaki bilgilerin doğruluğunu öğrenmeden onlara göre hareket edersek emin olun hepimiz hata ederiz. Ben bunu zaman zaman hakim ve savcılarla bir araya geldiğimde de söylüyorum ve Noterler Birliği’nin çok saygın üyeleri huzurunda da bunu ifade etmek istiyorum. Çünkü sosyal medyada gezen bilgilerin emin olun büyük bir kısmı algı operasyonudur. Gerçek bilgileri doğru kaynaktan alırsanız orada sorun yok ama bir bakıyorsunuz terör örgütleri, onların sempatizanları çok güçlü bir şekilde sosyal medyayı kaplıyorlar, yalan bir haberi gerçek gibi koyuyorlar ve herkesin yüreğini hoplatan bir yaklaşım geliştirmeye vesile oluyor. Sonra siz onun yalan olduğunu ortaya koyuyorsunuz ama o yalanın yalan olduğunu çok az kişi duyuyor. Onun için herkesin sosyal medyadaki terör örgütlerinin gücü konusunda dikkatli olmasında büyük fayda olduğunu ve kirli, yanlış bilgilerle doğru kararlar alamayacağımızın altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum” şeklinde konuştu.

“Kendisini cumhuriyetin sahibi görenler var, cumhuriyetin sahibi 80 milyon Türk milletidir”

“15 Temmuz 2016’da yaşadığımız darbe teşebbüsü milletimizin, siyasetimizin, medyamızın birliği, herkesin bir araya gelmesi sayesinde başarısız olmuştur” diyen Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de bugüne kadar girişilmiş bütün darbe teşebbüsleri başarılı olmuştur. İlk defa bir darbe teşebbüsü başarısız oldu. Bunun ana nedeni Türkiye’yi yöneten kadrodur. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, hükümetimiz olmak üzere. Türkiye’de siyaset yapan kadrolar, siyasi partilerimiz, medyamızın ve görüş farklılıklarını bir tarafa koyarak bütün halkımızın demokrasiye, hukuka ve cumhuriyete ölümüne sahip çıkmasıyla olmuştur. 15 Temmuz artık demokrasi ve cumhuriyetin, Türk milletinin ortak değeri olduğunu ve bunun tartışma dışı bırakılması gerektiğini ortaya koyan bir gün olmuştur. Bazen kendisini cumhuriyetin sahibi görenler var, başkalarını cumhuriyetin potansiyel düşmanı gibi takdim edenler var, artık kimse kendisini cumhuriyetin sahibi görmemelidir. Cumhuriyetin sahibi 80 milyon Türk milletidir, hem de ölümüne sahibi bu aziz milletin her bir ferdidir. 15 Temmuz bunu ispat etmiştir, açıkça ortaya koymuştur. Bundan sonra cumhuriyetimize, demokrasimize, hukukumuza, milletimizin ve devletimizin varlığına yönelecek her türlü tehdit devletin kurumları tarafından karşılanacak, devletin görevlileri tarafından onlara gereken cevap verilecektir. Ama öte yandan herkes şunu bilmeli ki: Bir acziyet olduğunda da 80 milyon onun cevabını en güzel şekilde verecektir.”