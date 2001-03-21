Belediye personeline Bylock operasyonu

22.3.2017 - 00:18

Kayseri'de FETÖ soruşturması kapsamında, ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle Kayseri belediyelerinde çalışan 10 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 11 belediye personeli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, belediyelerde memur, işçi, sözleşmeli personel ve hizmet alımı olarak çalışan M.K.K, Y.Ç, E.K, M.Y, İ.S, İ.T, A.K, G.Ş, Z,D. ile S.D. gözaltına alındı.

İstanbul'da olduğu tespit edilen F.N.Ş.'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

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