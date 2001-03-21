Belediyelere FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

21.3.2017 - 23:56

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediyesi, KASKİ ve ilçe belediyelerinde çalışan 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu talimatı ile üzerlerine kayıtlı hatlarda örgütün iletişim programı olan 'bylock' programının kullanıldığı tespit edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KASKİ ve ilçe belediyelerde görev yapan memur, işçi, sözleşmeli personel, geçici işçi ve hizmet alımı şüphelilere yönelik olarak soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı talimatı ve Kayseri Sulh Ceza Hakimliği Mahkeme kararı gereğince İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezinde 10, Tomarza ilçesinde ise 1 kişi olmak üzere 11 kişi hakkında operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda Mustafa Kemal K., Yunus Ç., Ersoy K., Mahmut Y., İbrahim S., İbrahim T., Aytekin K., Gökhan Ş., Zekeriye D. ve Sami D. isimli şahısların yakalanarak gözaltına alındığı Fatma Nur Ş.'nin ise il dışında olduğu için yakalanamadığı bildirildi.

Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

 

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