Beşiktaş kutlamasındaki tekne kaza anı kamerada

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında 2 kişinin ayaklarından yaralanması ile sonuçlanan tekne kazası ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında dün boğazda meydana gelen tekne kazsıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir teknenin başka bir tekneye çarpması sonrası 2 taraftarın bacaklarından yaralandığı kaza, teknede bulunan başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde taraftarların teknelerle boğazı geçtiği sırada iki teknenin bir anda çarpıştığı görülüyor. Ardından teknede bulunan vatandaşlar panik içinde çığlık atıyor.

"ÖZLEM'İN DURUMU İYİ SAMAT'İN SAĞ BACAĞI İÇİN UĞRAŞIYORLAR"



Kazada, Özlem'in sol bacağından, Samat'in ise her iki bacağından yaralandığını anlatan Çıtlak, Özlem Ger Gürel'in ameliyatının iyi geçtiğini, Samet Bakan'ın ise hayati tehlikeyi atlattığını söyledi. Çıtlak, "Samet'in ameliyatı 6 saatten fazla sürdü. Sol bacağının durumu iyi, şu an için sağ bacağı için uğraşıyorlar" dedi.



"YÖNETİMDEN BİRİLERİ GELİRSE SAMET'E MORAL OLUR"



Yılardır Beşiktaş taraftarlığı yaptığını anlatan Çıtlak, "Gönül isterdi ki yönetimden birilerinin buraya gelmesi. Birilerinin gelip Samet'i görmesi onun için moral olacaktır" diye konuştu.



"BİZİM TEKNENİN YÖNÜ DEĞİŞTİ"



Kaza anında Samet ile Özlem'in yan yana durduğunu kendisinin de hemen yanlarında olduğunu söyleyen Çıtlak, teknenin Samet ile Özlem'in bulunduğu noktaya çarptığını söyledi. Tam o sırada kulübün teknesine baktıklarını ve oraya doğru el salladıklarını anlatan Çıtlak, "Sağ tarafımızı görmedik. Yönümüz de değişince bir anda çarpışma meydana geldi. Bizim tekne diğer teknenin önüne kırıyor gibi düşünün. Herhangi bir ayak sarkıtma falan yok. Videolarda da belli. Hepimiz ayaktaydık" diye konuştu.

Kaza anı ise taraftarların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaralanan taraftarların bulunduğu yat ile içinde yine taraftarların bulunduğu daha büyük bir teknesinin çarpıştığı görülüyor.

Doğan Can Cesur