Beton mikseri köprüden düştü: 1 yaralı

27.5.2017 - 00:27

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde beton mikserinin köprü üzerinden yola düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

06 EZ 8018 plakalı beton mikseriyle Pamukkale'den Sarayköy yönüne giden Ali Pulat, Kumkısık kavşağındaki köprünün üzerinden geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Önce köprü kenarındaki korkuluklara çarpan ardından da yaklaşık 5 metre yükseklikten Denizli-Aydın Karayolu'ndaki bağlantı yoluna düşen beton mikseri hurdaya döndü.

Araç içinde sıkışan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Pulat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Denizli-Aydın Karayolu'nda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Beton mikserinin tankının parçalanması sonucu yola saçılan çimento uzun uğraşlar sonucu temizlenebildi.

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