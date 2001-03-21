Beton mikserinin dehşet kaza anı

Beton mikserinin köprülü kavşaktan düşme anı kameralara yansıdı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Aydın bağlantı yolunda köprülü kavşaktan düşen beton mikserinin yola düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinden Sarayköy ilçesi istikametine giden Ali Pulat idaresindeki 06 EZ 8016 plakalı beton mikseri, Kumkısık üst bağlantı yolundaki köprüden geçerken yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Beton mikserinin köprülü kavşağa hızlı girdiği ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kamera kayıtlarından sürücünün hızlı kavşağa girdiği ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği görülürken, yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden aşağıya düşmesinin ardından etrafa harç saçıldı.

Pamukkale istikametinden Sarayköy yönüne giden Ali Pulat 06 EZ 8018 plakalı beton mikseri Merkezefendi ilçesindeki Kumkısık köprülü kavşaktan geçerken direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve korkuluklara çarparak yaklaşık 5 metre yükseklikten düşmüştü.

iha.com.tr »

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Beton mikserinin köprülü kavşaktan düşme anı kameralara yansıdı

27 Mayıs 2017 11:04

Beton mikserinin köprülü kavşaktan düşme anı kameralara yansıdı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Aydın bağlantı yolunda köprülü kavşaktan düşen beton mikserinin yola düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Beton mikserinin köprülü kavşaktan düşme anı kameralara yansıdı - Tıkla İzle

Denizli’nin Pamukkale ilçesinden Sarayköy ilçesi istikametine giden Ali Pulat idaresindeki 06 EZ 8016 plakalı beton mikseri, Kumkısık üst bağlantı yolundaki köprüden geçerken yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Beton mikserinin köprülü kavşağa hızlı girdiği ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kamera kayıtlarından sürücünün hızlı kavşağa girdiği ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği görülürken, yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden aşağıya düşmesinin ardından etrafa harç saçıldı.

Pamukkale istikametinden Sarayköy yönüne giden Ali Pulat 06 EZ 8018 plakalı beton mikseri Merkezefendi ilçesindeki Kumkısık köprülü kavşaktan geçerken direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve korkuluklara çarparak yaklaşık 5 metre yükseklikten düşmüştü.

Sürücü araç içinde sıkışmış ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edilmişti.

Medeni Topaloğlu