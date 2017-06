Beyoğlu'nda bir restoran yandı

Beyoğlu'nda bir restoranda yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı. Bir kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırılırken restoranda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Talimhane Abdülhak Hamid Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda saat 14.45 sıralarında çıktı. İddialara göre restoranın elektrik panosunun tamiratı sırasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken dumanlar bütün caddeyi kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu ,Şişli ve Fatih itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederken, içeride bulunan bir kişi dışarıya çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın nedeniyle çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.





DUMAN NEDENİYLE VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI



Yoğun duman nedeniyle caddeden geçen turistler zor anlar yaşadı. Bazı kişiler yüzlerini kapatarak dumandan korunmaya çalıştı. Yangın yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alındı. Cadde üzerinde bir dükkanda çalışan Kerim Şir Muhammedli, " Ben alttaki restoranda çalışıyordum. Dumanı gördük, çıktık her yer duman olmuş. Nasıl çıktığını bilmiyorum. Dumanın içerisinde kalan kişiler çıktılar dışarıya" diye konuştu.



YANGINDA CAN KAYBI YAŞANMAZKEN BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ



Restoranda çıkan yangında can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle restoranda maddi hasar oluştu.