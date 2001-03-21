Beyoğlu'nda iki grup arasında silahlı çatışma

Beyoğlu'nda iki grup arasında silahlı çatışma
10.6.2017 - 00:59

Beyoğlu'nda aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Beyoğlu Fitil sokakta saat 18.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan sokak üzerindeki bir tamirhaneye gelen eli silahlı grup tamirhanedekiler ile sözlü münakaşa sonrası tartışmaya başladı.

Daha sonra atölye içerisindeki kişilerden birisi ateş etmesi sonrası karşı grubunda cevap vermesiyle çatışma çıktı. Çatışma sonrası baskın yapan gruptan bir kişi ayağından yaralanırken tamirhanede bulunan 2 kişi de yaralandı. Sonrasında etrafa kaçışan grup çevrede bulunan ev ve iş yerlerine rastgele ateş açarak olay yerinden kaçtı. Çatışma sırasında iş yerinde başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çok yönlü araştırma başlattı. Olay yerinde ise çok sayıda çok sayıda boş kovan bulundu.

Ufuk Kıvık

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