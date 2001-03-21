Beyoğlu’ndaki silahlı çatışma kamerada

Beyoğlu’nda geçtiğimiz günlerde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayda, mahalle esnafı ile torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları arasında çıkan silahlı çatışma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Fitil Sokak üzerinde saat 18.15 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, mahalle esnafı torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını mahallede uyuşturucu satmamaları yönünde uyardı.

Bunun üzerine şahıslar oto tamirciliği yapan Fırat A.'ya kendilerine karışmamalarını söyledi. Yaşanan tartışmanın ardından iddiaya göre torbacılar çok sayıda kişiyle sokağa geldi. Şahıslar esnafı tehdit etmeye devam edince bilgisayar tamirciliği yapan Ertuğrul Karakuş (31) şahıslara tepki gösterdi. Tepkinin üzerine torbacılarla esnaf arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bir anda silahların çekilmesiyle çatışma yaşandı. Torbacıların ateşine yine ateşle karşılık veren tamirci Karakuş ve karşı taraftan O.D. yaralandı. O.D.'nin yanında gelen adamları da esnafa rastgele ateş açtı. Ateş açılması nedeniyle dükkana misafir olarak gelen Abdurrahman İ. ve oto kaporta tamircisi Fırat A. da bacağından yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis olay yerini güvenlik şeridi çekerek incelemeye aldı.

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Bilgisayar tamircisi hastanede hayatını kaybetti

Çatışma sonrasında yaralı olarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karakuş, başına aldığı kurşun darbesi nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavi altına alınan torbacı O.D. ise polis tarafından gözetim altına alındı.

Öte yandan, olay yerinde bulunan bir tabanca polis tarafından incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderilirken, polisin olaya karışan diğer saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdüğünü öğrenildi.

İHA