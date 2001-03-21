Beypazarı'nda 3 aylık bebeğin şüpheli ölümü

Ankara Beypazarı'nda annesiz olan 3 aylık bir bebeğin şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Beypazarı Kumsüren Mahallesi Şehit İbrahim Berberoğlu Sokak’ta ikamet eden Suriyeli ailenin 3 aylık bebeği Abdülkerim Elali’nin öğle saatlerinde öldüğünün anlaşılması üzerine belediye ve polise haber verildi. Anne ve babası ayrılınca babasının baktığı anne sütünden mahrum kaldığı belirtilen bebeğin ölümü şüpheli bulununca polis ekipleri ve cumhuriyet savcısı da olay yerinde inceleme yaptı.

Bebeğin cenazesi önce Beypazarı Devlet Hastanesi'ne ardından da otopsi yapılmak üzere Ankara'ya sevk edildi.

Kaya Güneş