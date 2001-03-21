Bıçaklanan ortaokul öğrencisinin kardeşi yaşananları anlattı

Küçükçekmece’de bir ortaokulda yaşan top kavgası sonucu bıçaklanan Y.S.’nin kardeşi Ö.S., “Ağabeyim kaçmasaydı tekrar bıçaklayacaktı” dedi.

Küçükçekmece Halkalı da bulunan bir ortaokulda geçtiğimiz sabah yaşanan olayda 7.sınıf öğrencisi A.A. bahçede top oynayan Y.S.’den topu istedi. Y.S’nin topu vermek istememesi sonucu çocuklar arasında yaşanan kavgada A.A yanında taşıdığı bıçakla Y.S.’yi bıçakladı. Yaşanan bu anlarda okulda olan Y.S’nin kardeşi Ö.S. dehşet anlarını anlattı.

“Ağabeyim kaçmasaydı tekrar bıçaklayacaktı”

Bıçaklı saldırıya uğrayan Y.S.'nin küçük kardeşi Ö.S., “Ben dersteydim bana bıçaklandı hastane de dediler bende babamı aradım. Şimdi durumu iyi evde. Ağabeyim topu vermemiş o da bıçaklamış eğer ağabeyim kaçmasaydı tekrar bıçaklayacakmış. Daha önceden hiç kavga etmemişler” şeklinde konuştu.

“Gelecek sene çocuğumu başka bir okula kayıt ettiriyorum”

Yaşanan olaylar karşısında tedirgin olan veliler de çocukları almak için okul önünde toplandı. Yaşanan olaydan dolayı çocuğunu gelecek dönem bu okuldan alacağını belirten bir veli “Burada öğretmenlere, öğrencilere aslında burada birçok kişiye kabahat bulunabilir. Burada en başta güvenlikte duranlar ya da öğretmenler hafta da bir yada ay da bir sınıflar da arama yapabilirler. Bu öğrencilerin kabahatli olduğunu birçok öğretmen biliyor. Geçen hafta toplantı yaptık benim çocuğum beşinci sınıfta ama diğer sınıflarda olan rahatsızlıkları da belirttiler. Yaramaz öğrenciler örneklerle gösteriliyor öğretmenler ve idare tarafından biliniyor. Öğretmen ben buna bir şey yaparsam ben dışarı çıktığımda önümü keser bana da bıçak sokar. Korkuyorlar korkmakta da haklılar. Bugün bunu yapan yarın ne yapar onu hiç birimiz kestiremez. Aslında burada belediyelere emniyete de iş düşüyor her okul da sivil polis ve güvenlik olmalı. Burada neler olduğunu kimse bilmiyor motosikletli gençler geliyor buraya bunların ne olduğu bilinmiyor. Ben bu dönem başladım bu okula dün yaşanan olayın ardından gelecek sene için çocuğumu başka bir okula kayıt ettiriyorum”diye konuştu.

