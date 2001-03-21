Bingöl’de 8 sığınak ele geçirildi

Bingöl’de terör örgütü PKK’ya yönelik devam eden operasyonlar kapsamında, 8 sığınak ele geçirildi.
Valilik, Bingöl’ün Kiğı ilçesinde konuşlu 2’nci Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından Adaklı ilçesi Maltepe Vadisi Vikrar Deresi bölgesinde ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Lokman Dargın-13’ operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.
Operasyon kapsamında 8 sığınağın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, “Sığınaklarda yapılan aramalarda 1 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 61 adet küçük pil, 2 adet 6 voltluk akü, 7 piknik tüpü, 1 tüplü ekmek sacı, 1 adet tavla takımı, 32 adet örgütsel doküman (kitap/dergi), 535 metre kablo, 5 takım örgüt kıyafeti, 1 dikiş makinesi kasası, 2 adet dolu büyük tüp, 15 kilogram amonyum nitrat, 30 litre sıvı yağ, 4 adet kışlık kıyafet, 150 metre Amerikan fermuar, 8 kilogram mercimek, 10 kilogram salça, 10 kilogram bulgur, 20 metre su borusu ve 1 poşet muhtelif ilaç ele geçirilmiştir” denildi.
Açıklamada, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Yılmaz Atar