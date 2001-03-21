Bingöl’de 8 sığınak ele geçirildi

26.3.2017 - 13:52

Bingöl’de terör örgütü PKK’ya yönelik devam eden operasyonlar kapsamında, 8 sığınak ele geçirildi.

Valilik, Bingöl’ün Kiğı ilçesinde konuşlu 2’nci Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından Adaklı ilçesi Maltepe Vadisi Vikrar Deresi bölgesinde ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Lokman Dargın-13’ operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.

Operasyon kapsamında 8 sığınağın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, “Sığınaklarda yapılan aramalarda 1 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 61 adet küçük pil, 2 adet 6 voltluk akü, 7 piknik tüpü, 1 tüplü ekmek sacı, 1 adet tavla takımı, 32 adet örgütsel doküman (kitap/dergi), 535 metre kablo, 5 takım örgüt kıyafeti, 1 dikiş makinesi kasası, 2 adet dolu büyük tüp, 15 kilogram amonyum nitrat, 30 litre sıvı yağ, 4 adet kışlık kıyafet, 150 metre Amerikan fermuar, 8 kilogram mercimek, 10 kilogram salça, 10 kilogram bulgur, 20 metre su borusu ve 1 poşet muhtelif ilaç ele geçirilmiştir” denildi.

Açıklamada, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Yılmaz Atar

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret