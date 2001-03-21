Bingöl'de büyük operasyon başladı

Bingöl'ün Genç İlçesi'nde icra edilecek operasyon öncesinde, sivillerin zarar görmemesi için 30 köy ve mahallede, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilik yaptığı açıklamada, operasyonun başlayacağı bölgede örgütün üst düzey kadrosundan isimler olduğu belirtildi.

Genç İlçesi'nde düzenlenecek operasyon öncesinde ilçeye bağlı 30 köy ve mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ARALARINDA ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ DE VAR

Bingöl Valiliği, Genç İlçesi'nin güneyi dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

OPERASYONUN YAPILACAĞI BÖLGE

Açıklamada, operasyonun Genç ilçesi Kazancık, Açıkalın, Olgunlar, Köklü, Büyükçağ, Gümüşlü, Yuvalı, Aslancık, Üzümcük, Kirişli, Hasenan, Taşkapı, Mezraa, Varvusen, Coşkunlar, Mezra, Yolaçtı, Kaynaklı, Toklu, Akpınar, Herkir, Kayacık, Yürekli, Doğanlar, Karzel, Kaygısız, Kaymaz, Sevimli, Sağgöze ve Yenice Köy/Mahalleleri arasında kalan bölgede yapılacağı belirtilirken şöyle denildi:

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

"Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesi gereği, vatandaşların zarar görmemesi amacıyla belirtilen Kazancık, Açıkalın, Olgunlar, Köklü, Büyükçağ, Gümüşlü, Yuvalı, Aslancık, Üzümcük, Kirişli, Hasenan, Taşkapı, Mezraa, Varvusen, Coşkunlar, Mezra, Yolaçtı, Kaynaklı, Toklu, Akpınar, Herkir, Kayacık, Yürekli, Doğanlar, Karzel, Kaygısız, Kaymaz, Sevimli, Sağgöze ve Yenice Köy/Mahalleleri arasında kalan bölgelerde 05 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 00:00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."