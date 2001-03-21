Bingöl’de çatışma: 2 asker yaralı

Bingöl’ün Genç ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesi Yeniyazı bölgesinde 3 gün önce teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik başlatılan operasyon devam ediyor. Operasyon bölgesinde bugün akşam saatlerine bölücü terör örgütü üyeleri ile güvenlik güçleri arasında sıcak temas yaşandı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Tespit edilen terörist grubun etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonun aralıksız devam ettiği bildirildi.

Yılmaz Atar