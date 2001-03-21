Bingöl’de çatışma çıktı: 1 şehit

Bingöl’de çatışma çıktı: 1 şehit
12.6.2017 - 00:02

Bingöl’de güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü kırsalında operasyon icra eden güvenlik güçleriyle terör örgütü üyeleri arasında sıcak temas sağlandı. Teröristler tarafından açılan ateşte bir uzman çavuş şehit oldu.

Şehit asker, helikopterle Bingöl’e getirilerek devlet hastanesi morguna kaldırılırken, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, Genç bölgesi kırsalında devam eden operasyon esnasında bir uzman çavuşun şehit olduğunu belirtti.

Yılmaz Atar

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