Bingöl'de PKK'nın inine girildi

Bingöl'de PKK'nın inine girildi
8.6.2017 - 10:30

Bingöl'ün Yedisu ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bulunan 5 odalı sığınak imha edildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce bölücü terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 7 Haziran'da Yedisu ilçesi Elmalı köyü kırsalında "Şehi̇t Jandarma Komando Onbaşı Yaşar Kaya-14 Operasyonu" gerçekleştirildi.

5 ODALI SIĞINAK

Operasyonda, ortaya çıkarılan 5 odalı sığınakta yapılan aramalarda bir miktar mühimmat, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bingöl'de PKK mühimmatları ele geçirildi

Karlıova Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda, ele geçirilen yaşam malzemeleri ve sığınak imha edildi. Delil niteliği olabilecek diğer malzemeler ise Yedisu İlçe Jandarma Komutanlığınca muhafaza altına alındı.

Bingöl il genelinde, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadelenin kararlılıkla yürütüleceği vurgulandı.

Bingöl'de PKK mühimmatları ele geçirildi

Bingöl'de PKK mühimmatları ele geçirildi

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