Bingöl'de PKK’ya ait 2 sığınak ele geçirildi

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya ait içerisinde mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 2 sığınak ele geçirildi.
Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından Genç ilçesi Döşekkaya Köyü Derman sırtları bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında 2 sığınağın ele geçirildiğini bildirdi. Açıklamada, “Operasyonda, 1 adet F1 savunma tipi el bombası, 2 metre infilak fitil, 10 adet elektrikli fünye, 1 adet alpha-fire EYP alıcı devre, 6 elektronik devre kartı, 4 akım yükseltici, 2 pil bloğu, 8 mutfak tüpü, 1 örgütsel kitap, 8 örgütsel dergi, 6 sırt çantası, 3 adet met, 3 adet şemsiye, 10 adet çift çorap, 10 adet bayan iç çamaşırı, 3 adet puşi, 6 kilogram peynir, 5 kilogram ekmek, 3 kilogram çay, 2 kilogram pekmez, 2 kilogram şeker, 2 kilogram kuru kayısı, 1 kilogram tütün, 35 adet boş kavanoz, 20 adet kozmetik malzeme ve muhtelif sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir” denildi.