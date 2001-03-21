Bingöl’de PKK'ya ait 2 sığınak ele geçirildi

30.3.2017 - 00:47

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya ait içerisinde mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 2 sığınak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Genç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Servi Jandarma Karakol Komutanlığı birlikleri tarafından Genç ilçesi Gerçekli Köyü Kapalı mezrası mevkiinde ‘Şehit Jandarma Teğmen Ali yılmaz-30’ operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda terör örgütü PKK’nın kullandığı 2 sığınak ele geçirildi. Sığınaklarda, 4 adet toplam 50 kilogramlık el yapımı patlayıcı ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Yılmaz Atar

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