Bir aileden 4 kişi feci şekilde hayatını kaybetti

26.5.2017 - 12:42

Aydın’da ailece bir yemeğe katılan Aydoğan Ailesi, yemek ve ziyaret sonrası evlerine dönerken geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybettiler.

Maden yüklü tırın altına giren otomobilde bulunan 5 kişilik aileden 4 kişi feci şekilde hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza gece yarısı Karpuzlu yolu Yörükler mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın Efeler’de oturan yakınlarının yemek davetine katılan ve Karpuzlu ilçesinde ikamet eden Aydoğan Ailesi’ni taşıyan Rıza Aydoğan yönetimindeki 09 LS 303 plakalı otomobil Hasan Bildik (43) yönetimindeki maden kamyonu ile çarpıştı. Feci kazada şoför Rıza Aydoğan, şoförün dedesi Rıza Aydoğan, annesi Serpil Aydoğan, babaannesi Zehra Aydoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Şoför Rıza Aydoğan'ın babası Mehmet Aydoğan ağır yaralı olarak sıkıştığı araç içerisinde çıkarılarak Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yara almadan kurtulan tır şoförü Hasan Bildik ise gözaltına alındı.

 Karayolu savaş alanına döndü

Adeta savaş alanına dönen karayolunda otomobil içerisinde sıkışan kazazedeleri kurtarmak için UMKE ekipleri seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu araçta sıkışanlar kurtarılırken, acı haberi alıp olay yerine gelen kazazedelerin yakınları fenalık geçirdi. Aynı kazada feci şekilde hayatını kaybeden Aydoğan Ailesinin 4 ferdinin cenazesi otopsi için Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İbrahim Kılınç

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