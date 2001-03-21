Bir günde 5 kez sallanan mahallenin sakinleri korku içinde

Kayseri'de dün geceden beri 5 kez sallanan Molu Mahallesi sakinleri, sarsıntının sadece ikisini hissettiklerini söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin ölçümlerinde dün geceden beri 5 kez meydana gelen depremin merkez üssü olan Kocasinan ilçesine bağlı Molu Mahallesi sakinleri, sarsıntıların şaşkınlığını yaşıyor. Mahalle Muhtarı Derviş Araslan, "Depremin ilki gece saat 23.45'te oldu. Eşim sedirde ben ise kanepede yatıyordum. İyi bir sarsıntı oldu ve eşime 'galiba deprem oluyor' dedim. İkinci sarsıntı ise sahur vakti oldu" dedi. Muhtar Araslan, ikinci sarsıntı sonrasında mahallede herhangi bir can ve mal kaybının yaşanıp yaşanmadığını kontrol ettiğini belirterek, "Çok şükür ki herhangi bir zararımız yok" dedi.

Köy sakinlerinden Yusuf Erhan ise, "Gece 23.45'te olan sarsıntıyı hissettik. Çocuklarım internetten baktılar ve depremin merkez üssü bizim Molu Mahallesi olarak görünüyordu. İkinci sarsıntıda ise sahurda yemek yiyorduk. Biz sadece bu ikisini hissettik. Sabah yine internetten kontrol ettiğimizde 5 defa sarsıntı olduğunu öğrenince şaşırdık" diye konuştu.

Alparslan Ötüken