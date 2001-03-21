Birlikte yaşadığı kadını bıçakla doğrayıp banyoya attı

İzmir’in Çiğli İlçesi’nde bulunan bir evde, 35 yaşındaki Funda Gülmez, bıçaklanarak öldürüldükten sonra naylona sarılmış halde kadın cesedi bulundu. Cesedin 35 yaşındaki Funda Gülmez’e ait olduğunu tespit eden polis ekipleri, aynı evde beraber yaşadıkları öne sürülen şüpheli Ü.Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde gelen korkunç haber... 28 yaşındaki Funda Gülmez'in cesedi, banyoda bir poşet içinde bulundu... Polis ekipleri katil zanlısının eve dönme ihtimali üzerine bir süre apartman çevresine gizlenip bekledi. Gelen olmadı. İlk şüpheli aynı evde beraber yaşadığı Ü.Ş.

Yakakent Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8. katında yaklaşık 3 aydır Ü.Ş. ile yaşayan Funda Gülmez'den (AA kurbanın adını Fulya olarak duyurdu) haber alamayan yakınları bu adrese gitti. Eve girenler genç kadının cesedini banyoda naylon poşete sarılı halde bulundu. Durum hemen polis ekiplerine bildirildi. Cesette bıçak izleri olduğu belirlendi.

İhbar üzerine gelen polis, Gülmez’in bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Aile yakınları karakola götürüldü.

Polis Ü.Ş.’nin aramalara yanıt vermemesi üzerine durumdan şüphelenip apartman çevresinde gizlenerek bir süre gelmesini bekledi. Polis, beklemenin sonuç vermemesi üzerine Ü.Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Cenaze otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

BAŞKA BİR YERE Mİ ATACAKTI?

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarını dinleyip çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Kardeşine ait evde maktul ile beraber yaşayan Ü.Ş, cinayeti işlediği şüphesiyle polis tarafından aranıyor.

Ü.Ş'nin, Gülmez'i öldürdükten sonra bir yere atmak için cesedini poşete sardığı ancak daha sonra kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor.