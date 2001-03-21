Bisikletle gezen 3 çocuk kamyonete çarptı

29.5.2017 - 00:32

Sakarya’da bisikletleriyle sokak arasında gezen 3 küçük çocuk kamyonete çarparak durabildi. Olayın şokuyla büyük korku yaşayarak ağlayan çocukları polis ekipleri sakinleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı Konuralp Mahallesi 2007 No’lu sokak üzerinde bulunan polis lojmanları önünde bisikletleri ile gezmekte olan 3 küçük çocuk 16 BC 335 plakalı bir kamyonete çarptı. Kaza sonrasında çocuklardan biri hafif yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hafif yaralı çocuğa ilk müdahale yapıldıktan sonra yaralı çocuk Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası büyük korku yaşayarak ağlayan diğer çocukları ise polis ekipleri teselli ederek sakinleştirdi.

Ali Yıldırım

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