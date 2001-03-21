Bismil'de trafik kazası: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Diyarbakır-Bismil karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Başak şehir konutları mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Tek şeritli yolda seyreden 53 yaşındaki Ş.E. yönetimindeki 49 AS 466 plakalı araca arkadan gelen İran plakalı tır çarptı. Yaklaşık 8 metre sürüklendikten sonra durabilen aracın içindeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.