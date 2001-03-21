Bitlis’te 8 sığınak imha edildi

30.5.2017 - 00:09

Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda tespit edilen 8 sığınak, içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildi.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 10’uncu Komando Tugay Komutanlığınca Tatvan ilçesine bağlı Özekli-Sallıca-Dönertaş köyleri kırsal bölgesinde Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan-6 Operasyonu icra edildiği bildirdi.

Bitliste 8 sığınak imha edildi

Açıklamada, “Operasyon kapsamında farklı noktalarda kadın-erkek bölücü terör örgütü mensuplarının birlikte kullandığı değerlendirilen 8 odalı sığınak, kadın bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı 1 adet oda, 1 adet telsiz odası, 1 adet mutfak, 1 adet tuvalet ve kanal ile bağlı erkek bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı 1 adet oda, 1 adet telsiz odası, 1 adet mutfak, 1 adet tuvalet, 1 adet depo olarak kullanılan barınak tespit edilmiştir.

Ayrıca EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Tespit edilen sığınak, depo olarak kullanılan barınak ve ele geçirilen malzemeler cumhuriyet savcısının talimatı ile yerinde imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

 

 

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