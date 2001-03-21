Bitlis'te bir ton EYP imha edildi

Bitlis'in Mutki ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonlarda ele geçirilen bir ton el yapımı patlayıcı (EYP) kontrollü bir şekilde imha edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca terör operasyonları düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Bitlis’in Mutki ilçesi Arpalıseki köyü kırsalında arazide gizlenmiş vaziyette mazotla zenginleştirilmiş yaklaşık bir ton amonyum nitrat karışımı el yapımı patlayıcı madde, 1 adet el bombası ve 1 adet roketatar sevk fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen el yapımı patlayıcı madde ve malzemeler, cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edilmiştir. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.