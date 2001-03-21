Bitlis’te PKK/KCK operasyonu: 8 tutuklama

31.3.2017 - 00:51

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen PKK/KCK operasyonu kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 8’i tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “17 Mart 2017 tarihinde ‘PKK/KCK terör örgütüne milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlaması ile gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve aralarında HDP Tatvan İlçe Başkanı, İHD Bitlis Eski Başkanı ve emekli bir polis memurunun da bulunduğu 13 şahıstan; H.C., İ.C., M.K., C.T., M.R.A., M.S., E.K. ve E.Y. isimli 8 şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiş. T.N., E.Ö., K.A. ve M.Ö. isimli 4 şahıs adli kontrol şartı ile M.T. isimli şahıs ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi.

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