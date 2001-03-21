Bitlis'te PKK'lı terörist Nuran Ekinci öldürüldü

29.5.2017 - 10:03

Geçtiğimiz günlerde Tatvan kırsalında öldürülen 11 teröristten biri olan Nuran Ekinci, Öcalan'ın sekreteri, Karayılan'nınsa korumasıymış.

Güvenlik güçlerinin Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında sürdürdüğü operasyonlar sırasında etkisiz hale getirilen 7'si kadın 11 PKK'lı teröristten birinin, daha önce Öcalan'ın özel kalem müdürlüğünü, uzun yıllardır da Kandil'de Murat Karayılan'ın yakın korumalığını yapan "Jinda Özgür" kod adlı Nuran Ekinci adlı kadın terörist olduğu belirlendi.

İHA'LAR BULDU, ASKER VURDU

Ağır kış koşullarının hala hüküm sürdüğü Bitlis'te, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdüren Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı özel birlikler Tatvan ilçesi kırsalında İnsansız Hava araçları (İHA) ile yaptığı keşifte, kış üstlenmesinde bulunan bir grup terörist tespit etti. Hemen bölgeyi ablukaya alan özel birlikler, teröristlere 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Teröristler ise ateşle karşılık verdi. Bunun üzerine çıkan çatışmada, 3 ayrı grup halindeki 7'si kadın 11 PKK'lı terörist, özel birliklerin karadan, Silahlı Hava Araçları Bayraktarlar ile de havadan düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

ÖCALAN: TALİMATLARI BENİM TALİMATLARIMDIR

Sabah gazetesinden Sırrıberk Aslan'ın haberine göre bu başarılı operasyonun ardından istihbarat birimleri, teröristin kimlik bilgileri üzerinde yaptıkları çalışmada ise "Jinda Özgür" kod adlı Nuran Ekinci ile ilgili ilginç bir ayrıntıya ulaştı.

Daha 17 yaşında ve lise çağında üç arkadaşıyla birlikte Suriye'ye giden Ekinci'yi, o yıllarda bu ülkede bulunan terörist başı Abdullah Öcalan'ın, "Yoğunlaşması lazım." diyerek yanına aldığı, kod adını da bizzat verdiği bir süre sonra ise diğer örgüt mensuplarına, "Benim özel kâtibim. Talimatları benim talimatımdır." diyerek tanıştırdığı belirlendi.

Bitlis'te PKK'lı Nuran Ekinci öldürüldü

KARAYILAN'IN KORUMASI

Teröristbaşı Öcalan'ın 1998'de Suriye'den ayrılmak zorunda kalınca Nuran Ekinci'yi bu kez de Kandil'deki örgüt kampına göndererek Murat Karayılan'a emanet ettiği tespit edildi. Karayılan'ın yanından ayırmadığı ve kendisine yakın koruma yaptığı Nuran Ekinci'nin, 2016 başlarında ise Bitlis-Tatvan grubu sorumlusu olarak bölgeye gönderildiği belirlendi.

Bitlis'te PKK'lı Nuran Ekinci öldürüldü

Yıllarca iki örgüt liderinin en yakınında bulunan kısa bir süre önce kırsala gönderilen Nuran Ekici'de, yüzlerce terörist gibi, dağda can verdi.

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