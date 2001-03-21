Bodrum’da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Bodrum’da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
12.6.2017 - 00:56

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 6 yabancı uyruklu kadın ile fuhşa aracılık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin bir süredir takip ettikleri 2 şahıs dün kiralık araç içinde suçüstü yakalandı.

Bir kiralık aracın içinde 3 kadını pazarladıkları tespit edilen 41 yaşındaki S.B. ile 44 yaşındaki H.Y. adlı iki şüpheliyle beraberlerindeki 3 yabancı uyruklu bayan gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada 3 bayanın da kaldıkları evde oldukları öğrenilince, düzenlenen operasyon sonunda toplam 6 yabancı uyruklu bayan gözaltına alındı. Zanlıların Gümbet Mahallesi'nde kaldıkları ev polis tarafından mühürlendi. Kırgız, Rus ve Türkmen olduğu öğrenilen 6 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilecekleri öğrenilirken, S.B. ve H.Y. şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Paraları bitince fuhuş yaptıkları tespit edildi

Fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınların verdikleri ifadede ise, "Lüks otelde tatil yaptık ve paramız kısa sürede tükendi. Bodrum'u çok beğendik. Bu nedenle otellerde iş aradık ancak bulamadık. Bu arada iki kişi ile tanışıp, fuhuşa başladık'' dedikleri ortaya çıktı.

Eren Ayhan

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