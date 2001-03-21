Boğaz'da tur teknesinde intihar girişimi

27.5.2017 - 22:32

İstanbul Boğazı'nda tur gemisine binerek gezintiye çıkan bir kişi Galata Köprüsü geçişi sırasında kendini tekneden aşağıya attı. Deniz polisinin hemen müdahale ettiği vatandaşın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Olay, 15.00 sularında Galata Köprüsünün teknelerin geçiş yaptığı bir noktasında meydana geldi. Eminönü’den Boğaz gezisi yapmak için yolan çıkan bir grup turistin olduğu teknede şok intihar girişimi gerçekleşti. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu vatandaş teknenin Galata Köprüsünden geçişi sırasında birden kendini tekneden İstanbul’un serin sularına kendini bıraktı.

Kıyıdan durumu fark eden vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisleri denizin ortasındaki vatandaşa müdahale ederek Karaköy iskelesine çıkardı. Bu sırada iskelede hazır bekleyen sağlık görevlileri denizden çıkarılan vatandaşa müdahale ederek ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İntihar girişiminde bulunan vatandaşın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayın görgü tanığı Efecan Tokaç, “Ben denize düştüğünü kıyıdan gördüm gezi teknesinden yaşlı bir kişi denize atladı. Şu an sağlık ekipleri müdahale etmeye çalışıyorlar. Deniz polisi hızlı geldi ama ölüp ölmediğini anlamadık” dedi.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret