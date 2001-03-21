Boğaz'da üçüncü yıkım başladı

1.6.2017 - 09:17

Galatasaray adasının hemen karşısında yer alan bir denizcilik şirketine ait bina yıkıldı. Sabah işe gelen iş yeri çalışanları ise yıkım ekiplerini görünce büyük şok yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yıkım ekipleri Beşiktaş Kuruçeşme Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan bir denizcilik firmasına ait binaya geldi. Belediye ekipleri yıkım kararı olduğunu belirterek içeride bulunan eşyaları dışarı çıkarttı.

Ofis eşyalarını nakliye kamyonlarına koyan ekipleri binayı boşalttı. Sabah işe gelen iş yeri çalışanları ise yıkım ekiplerini görünce büyük şok yaşadı. İş yerindeki kişisel eşyalarını kolilere koyan çalışanlar endişeli gözlerle çalışmaları izledi.

İstanbul


Boğazda üçüncü yıkım başladı

3 katlı şirket tamamen boşaltılmasının ardından yıkım işlemlerine başlandı.

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