Bomba döşeyen PKK'lıların başında bomba patladı

27.3.2017 - 14:41

BİTLİS’in Tatvan İlçesi’ne bağlı 7 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden sonra güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonlarda, şu ana kadar 12 PKK’lı terörist ölü, 1 PKK’lı da sağ olarak ele geçirildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de yola el yapımı patlayıcı döşemeye çalışan 3 PKK'lı terörist, savaş uçakları tarafından vurularak öldürüldü.

Tatvan Kaymakamlığı, 25 Mart’ta saat 18.00’den geçerli olmak üzere Tatvan’ın Teknecik, Sallıca, Dönertaş, Kısıklı, Suboyu, Yumrukaya ve Sarıdal köyleri ile bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Bu kararın ardından güvenlik güçleri, bölgede hava destekli operasyon başlattı. Yapılan operasyonlarda şu ana kadar 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilirken, 1 PKK’lı da sağ yakalandı. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

YOLA PATLAYICI DÖŞEYEN PKK'LILAR ÖLDÜRÜLDÜ

Bahar ayları ile birlikte opersyonlarını yoğunlaştıran güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya büyük darbeler vurmayı sürdürüyor. Şemdinli İlçesi Aktütün Köyü Kutro Tepe'ye giden yol üzerine el yapımı patlayıcı döşemeye çalışan 3 terörist, Soğuk Tepe'de bulunan sınır birliklerince fark edildi. Bunun üzerine teröristlerin bulunduğu bölgenin kordinatları havada bulunan savaş uçağına bildirildi. Havadan açılan ateşlede teröristler bulundukları bölgede öldürüldü. Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi Bistepe Bolgesi'nde sürdürülen operasyonlar sırasında da 1 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi.

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