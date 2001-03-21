Bombalı eylemde kullanılacak römork ele geçirildi

22.3.2017 - 00:51

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda, bombalı eylemlerde kullanılması planlanan ve içerisinde bir tonluk patlayıcı yerleştirilecek alan hazırlanan römork ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü mensupları tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına, karayollarında güvenlik kuvvetlerinin kontrol noktalarına ve kritik tesislere patlayıcı yüklü araçlarla saldırı yapılacağı istihbaratının alınması üzerine Cudi Dağı bölgesine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir traktör römorku bulundu. Römorku inceleyen güvenlik güçleri, içerisinde bir tonluk patlayıcı yerleştirilmek için hazırlanmış özel bir bölmenin bulunduğunu tespit etti. Römork, bulunduğu yerde imha edild

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